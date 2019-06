13/06/2019 | 07:14



O Nubank anunciou ontem abertura de operação na Argentina, de olho em atingir um público de 16 milhões de argentinos que não possuem acesso ao sistema bancário tradicional, afirmou a fintech brasileira, em comunicado. O anúncio se segue à chegada da empresa no México, anunciada em abril. As duas filiais usarão a marca "Nu". No Brasil, a empresa tem 8,5 milhões de clientes de seu cartão de crédito.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.