Penta da Série A-2 vira tema de exposição de fotos

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



12/06/2019 | 23:48



O pentacampeonato da Série A-2 conquistado pelo Santo André no início de maio será contado por meio de fotografias na exposição Retratos de Uma Paixão Azul e Branca, que abre ao público a partir de sábado, no piso dois do Shopping ABC. O trabalho reúne 50 imagens, a maior parte registrada pelas lentes do fotógrafo Renato Camilo Mafra, durante o torneio.



A coletânea foi planejada pela Fúria Andreense, torcida uniformizada do Santo André, e organizada pelo associado Caio César. O material fica à disposição até 15 de julho, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 11h às 21h.

Uma das atrações na abertura da exposição, sábado, será a taça conquistada pelo Santo André na Série A-2, que estará à mostra.



O foco das fotos é a reação da torcida nos jogos. “Tivemos muitos registros bacanas e surgiu a ideia. Procuramos o shopping, eles gostaram e começamos a organizar. A Fúria esteve em todas os jogos, mas a maior parte das fotos é a partir do duelo contra o Juventus”, comentou Caio, referindo-se à partida da primeira fase que marcou a arrancada da equipe. “Quando comecei a fazer as fotos, não imaginava que seriam expostas. É emoção e sensação de dever cumprido diante do time da sua cidade e do coração. Poder expressar em imagens a paixão do torcedor não tem preço”, comentou Mafra.