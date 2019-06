Santos supera o Corinthians na Vila Belmiro e salta para a liderança

12/06/2019 | 23:41



O Santos assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, com autoridade e confirmando a sua força na Vila Belmiro, a equipe venceu o Corinthians por 1 a 0, em compromisso válido pela nona rodada, a última antes da pausa do torneio em função da Copa América.

Com a vitória, o Santos chegou aos 20 pontos, ultrapassando o Palmeiras, que tem 19. O time alviverde recebe o lanterna Avaí nesta quinta-feira e aguarda o resultado do julgamento do STJD da vitória sobre o Botafogo, que está contabilizada na tabela de classificação. O Corinthians, por sua vez, estacionou nos 12 pontos na tabela e ocupa a décima colocação.

O gol da partida desta quarta-feira saiu aos 13 minutos do segundo tempo: Eduardo Sasha recebeu cruzamento da esquerda e chutou rasteiro. O atacante marcou pela quinta vez e é o artilheiro do Brasileirão.

Na Vila Belmiro, o Santos pressionou o Corinthians desde o começo. A maioria das jogadas acontecia pelo lado esquerdo com Soteldo, e o improvisado Bruno Méndez conseguia levar a melhor. O zagueiro uruguaio atuou como lateral-direito e teve boa atuação no primeiro tempo.

Na etapa final, a jogada do gol santista começou justamente pelo lado esquerdo. Após troca de passes entre Diego Pituca, Marinho e Jorge, Soteldo cruzou rasteiro, Jorge ainda tentou dominar, e a bola sobrou para Sasha mandar para o fundo da rede.

O gol não mudou a postura das equipes. O Santos continuou tendo mais posse de bola, enquanto o Corinthians sofria para criar jogadas. Só levou perigo em cobrança de falta de Clayson por cima do gol de Everton.

O técnico Fábio Carille até tentou dar novo gás para o seu ataque ao colocar Everaldo, Gustavo e Sornoza. Mas o Corinthians ficou mais perto de sofrer um gol em contra-ataque do que conseguir o empate. Já nos acréscimos, Sasha recebeu na entrada da área e acertou a trave.

Após o jogo desta quarta-feira, as equipes têm um período de descanso até a retomada do Brasileirão. A décima rodada está marcada para o dia 14 de julho, mas ainda será desmembrada pela CBF. O Santos visitará o Bahia, enquanto o Corinthians receberá o CSA.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS 1 X 0 CORINTHIANS

SANTOS - Everson; Victor Ferraz, Aguilar, Gustavo Henrique e Jorge; Alison (Sánchez), Diego Pituca e Jean Lucas (Felipe Jonatan); Marinho (Luiz Felipe), Soteldo e Eduardo Sasha. Técnico: Jorge Sampaoli

CORINTHIANS - Walter; Bruno Méndez, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Júnior Urso (Sornoza) e Ramiro (Gustavo); Jadson (Everaldo), Clayson e Vagner Love. Técnico: Fábio Carille

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

CARTÕES AMARELOS - Aguilar, Eduardo Sasha, Gustavo Henrique e Victor Ferraz (Santos); Danilo Avelar, Bruno Méndez, Vagner Love, Clayson e Fábio Carille (Corinthians).

RENDA = R$ 438.955,00.

PÚBLICO - 11.831 pagantes.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).