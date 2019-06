Dia de Santo Antônio terá quermesse em três paróquias

Victor Augusto

13/06/2019 | 09:00



O Dia de Santo Antônio, hoje, promete movimentar as paróquias dedicadas ao ‘casamenteiro’. Em três delas, em Santo André, São Caetano e Ribeirão Pires, além das tradicionais missas e distribuição de pães, haverá programação festiva, com quermesse.

A Paróquia Santo Antônio, no Largo São Francisco, Vila Alpina, em Santo André, terá quermesse com barracas diversas, que vai durar das 6h às 11h, a venda do tradicional bolo, shows sertanejos, além de sete missas ao longo do dia – a das 15h terá a presença do bispo diocesano dom Pedro Carlos Cipollini. Segundo o frei Pedro Antônio Pereira, que organiza o evento pela segunda vez, os resultados de 2018 motivam. “A quermesse do ano passado superou nossas expectativas. Foram quase 10 mil visitas.”

No total, foram produzidos 8.500 pedaços de bolo. Bruno Fontana, 35, conta que é feito o gerenciamento de estoque de acordo com o consumo geral. “São estimados 300 quilos de carne somente para o churrasco. Grande parte dos fundos vem de doações.”

Também na cidade andreense, a Paróquia Santo Antônio, no bairro de mesmo nome, celebra jubileu de diamante, 60 anos da fundação da igreja. Quatro missas serão celebradas ao longo do dia: às 7h, 10h, 15h e 19h30, sendo a última com procissão.

Em São Bernardo, na Paróquia Santo Antônio, na Estrada Galvão Bueno, Batistini, serão três celebrações – 5h30, 15h e 19h30.

A Paróquia Santo Antônio de São Caetano, na Avenida Libero Badaró, Jardim São Caetano, terá quatro missas (8h, 10h, 15h e 19h30), além de quermesse e o tradicional bolo do padroeiro.

Já em Ribeirão Pires, a tenda multicultural do Complexo Ayrton Senna recebe, até domingo, a 43ª Festa de Santo Antônio. O evento, que reunirá gastronomia e atrações culturais, tem entrada gratuita. Para hoje, a programação conta com missa, às 15h, na capela do Jardim Mirante (Rua Bela Vista, 190), além de apresentação de quadrilha da terceira idade e missa sertaneja, às 20h, no Complexo Ayrton Senna.