Michael Klein pode voltar a ser o dono da Casas Bahia

13/06/2019 | 07:18



Apesar de manter 25,43% das ações da Via Varejo (dona da Casas Bahia e do Ponto Frio), Michael Klein não decide mais os rumos da Casas Bahia desde 2010, quando a associou ao GPA (Grupo Pão de Açúcar). No entanto, o DNA dos Klein, que segue no dia a dia da varejista de São Caetano por meio do crediário (seu pai, Samuel, foi o pioneiro da modalidade), pode voltar ao controle a partir de hoje.

Isso porque conselho de administração do GPA, que detém 36,27% da varejista, anunciou ontem em fato relevante, aos acionistas, que aprovou a venda de todas as ações detidas pela companhia na Via Varejo.

No dia anterior, Michel Klein escreveu carta à empresa comunicando que, caso realize a comercialização de todas as ações que detém em leilão de venda de ações em pregão da B3, bolsa de valores brasileira, “apresentará individualmente (direta ou indiretamente) e em conjunto com outros investidores uma ou mais ordens de compra para aquisição de tais ações pelo preço máximo de R$ 4,75 por ação”.

E, no pregão de ontem, os papéis da Via Varejo fecharam em baixa, aos R$ 4,84, aproximando-se dos R$ 4,75. A aquisição das 469 milhões de ações do GPA na Via Varejo deve movimentar pouco mais de R$ 2,23 bilhões. Caso a venda a Klein se concretize, será colocado ponto final à saga iniciada dois anos atrás para que a empresa saia do segmento de eletrodomésticos, o qual não tem tradição, para focar no varejo alimentar.