Lira: retirada de BPC e rural do texto da Previdência foi bandeira do Legislativo

12/06/2019 | 19:02



O líder do PP na Câmara, Arthur Lira, disse que a retirada de itens que alteram o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e a aposentadoria foi uma bandeira do Legislativo no encaminhamento da reforma da Previdência até este momento. "Estamos dando prova de maturidade absurda no momento que País vive. Votamos assuntos importantes para que governo possa caminhar com seus próprios pés", disse ele, que é um dos principais líderes do Centrão.

"Maia ganha como presente essa meta cumprida", disse Lira, lembrando que esta quarta-feira é aniversário do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Lira também foi um dos defensores de que Estados e municípios ficassem de fora do texto da reforma. Ele afirmou que essas "ressalvas sempre foram no sentido de deixar reforma mais leve". O líder disse ainda que é importante que cada um tenha sua parcela de responsabilidade para ter reforma justa.