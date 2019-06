Natação brasileira conquista mais 4 medalhas na etapa de Canet do Mare Nostrum

12/06/2019 | 18:52



A natação brasileira voltou a se destacar nesta quarta-feira, no segundo e último dia da etapa de Canet do circuito Mare Nostrum. Após faturar três medalhas na terça-feira, os representantes do País conquistaram duas pratas e dois bronzes, fechando o evento francês tendo ido sete vezes ao pódio.

Jhennifer Conceição levou a prata na disputa dos 50 metros peito ao fazer o tempo de 30s64, sendo 0s04 mais lenta do que a russa Yuliya Efimova, que levou o ouro. E o bronze foi para a sueca Sophie Hansson, com 31s13.

A outra prata brasileira nesta quarta-feira em Canet também foi nos 50m peito, na versão masculina. Felipe Lima garantiu o segundo lugar com 26s85, atrás do britânico Adam Peaty, ouro com 26s71, e bem à frente do norte-americano Nik Fink, bronze, com 27s59.

Também nesta quarta, Guilherme Guido levou o bronze nos 100 metros costas, com o tempo de 54s78. O brasileiro foi superado por dois norte-americanos, com Michael Andrew em primeiro, com 54s11, e Shaine Casas em segundo, com 54s69.

Já o outro bronze foi para Luiz Altamir, que fez a marca de 1min58s85 nos 200m borboleta. O ouro ficou com o japonês Daiya Seto, que cravou 1min56s25 e foi seguido pelo canadense Mack Darragh, com 1min57s89.

Na terça-feira, o Brasil havia conquistado ouro com Bruno Fratus nos 50m livre, prata com Fernando Schefer nos 200m livre e bronze com Vinicius Lanza nos 100m borboleta.

A terceira e última etapa do Mare Nostrum vai ser disputada no próximo fim de semana, no sábado e domingo, em Barcelona.