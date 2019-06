12/06/2019 | 18:40



O presidente da comissão especial da reforma da Previdência, deputado Marcelo Ramos (PL-AM), disse nesta quarta-feira, 12, considerar mais factível votar a proposta no colegiado em 27 de junho. Mais cedo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que seria possível votar já em 25 de junho. No entanto, as festas juninas devem ser um obstáculo para se obter quórum.