Alvopetro recebe sinal verde da ANP para gasoduto de 11 km na Bahia

12/06/2019 | 18:25



Em meio aos planos do governo de expandir o mercado de gás natural no País, a diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aprovou nesta quarta-feira, 12, a construção de um gasoduto de 11 quilômetros na Bahia pela canadense Alvopetro, que vai ligar os campos de Cardeal do Nordeste, Caburé, Caburé Leste e o bloco REC-T-212 à Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN), que também será construída pela companhia.

Segundo o diretor-geral da ANP, Decio Oddone, que relatou o pedido da Alvopetro na reunião de diretoria da agência, em substituição ao diretor da área, Dirceu Amorelli, o gasoduto passará nos municípios de Camaçari e Barra de São João, na Bahia. "É um passo importante para a gente ter gás adicional na Bahia, de um operador ativo. Queremos ver mais aprovações desse tipo aqui", afirmou Oddone.

A ANP participa do esforço de aumentar o consumo de gás natural no País e tem proposto medidas que facilitem a quebra do monopólio da Petrobras no setor, em linha com a decisão do governo de "dar um choque de energia", como diz o ministro da Economia, Paulo Guedes, em referência a reduzir o preço da energia elétrica baixando o custo do gás natural, insumo de parte das termelétricas do parque gerador brasileiro.