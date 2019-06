Pai de Britney Spears volta a pedir para ter controle sobre a vida da filha

12/06/2019 | 18:11



A briga de Britney Spears por sua liberdade ganhou mais um obstáculo. Segundo informações do Page Six, o The Blast divulgou documentos provando que o pai da cantora, Jamie Spears, entrou com um pedido de interdição judicial contra a filha na Louisana, estado em que ela cresceu. Além disso, também pediu essa interdição no Havaí e em Miami, lugares em que Britney costuma ir com frequência.

Para quem não sabe, a interdição judicial normalmente é imposta sobre uma pessoa muito doente que não teria capacidade de, por exemplo, cuidar sozinha de assuntos pessoais e/ou financeiros. Lembrando que Jamie tinha essa tutela em relação à filha, após ela sofrer com diversos problemas em 2007.

Em maio desse ano, Britney foi a um tribunal de Los Angeles para discutir o seu caso com um juiz, que pediu que a cantora realizasse exames para que sua saúde mental e competência fossem julgados.

Lembrando que recentemente, ela se internou em uma clínica psiquiátrica justamente para cuidar de sua saúde mental. Desde então, ela demonstrou estar melhor e voltou a interagir com fãs, além de passar um tempo na companhia de seu namorado, Sam Asghari.