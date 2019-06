'Me livrei de um companheiro que não agregava', diz Luana Piovani

12/06/2019 | 16:17



Separada do marido Pedro Scooby há pouco mais de três meses, a atriz Luana Piovani publicou uma indireta ao ex-companheiro em seu perfil no Instagram.

Nesta quarta-feira, 12, data em que é comemorado o Dia dos Namorados no Brasil, Luana compartilhou imagens de suas novas tatuagens: nos dedos, a atriz tatuou a palavra "gratidão"; na parte interna da boca, um pequeno coração. Na legenda que acompanha as imagens, ela explicou por que escolheu a palavra e refletiu sobre sua vida. "Por que gratidão, Luana? Porque eu venci! E sigo vencendo", vibrou.

Em outro trecho, ela se refere indiretamente ao ex-marido Pedro Scooby, que é pai de seus três filhos e de quem anunciou a separação no início de março: "Tive coragem de mudar de país e me livrar dum sic companheiro que não agregava, mesmo estando num momento delicado de adaptação e limitações físicas", escreveu.

Atualmente, o surfista Pedro Scooby namora a cantora Anitta, com quem esteve durante uma viagem pela Indonésia no começo do mês. Após descobrir o romance do ex-marido, Luana disse que o casal poderia "ter dado um toque" para que a atriz não ficasse sabendo da novidade pela redes sociais.