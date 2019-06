Fotógrafo lança livro com imagens de Berlim

Miriam Gimenes



Há pouco mais de seis anos, uma doença fez Henrique Ribeiro mudar seu estilo de vida. A ideia de morar próximo à natureza deu lugar à necessidade de sobrevivência, e o dinheiro que havia guardado para construção da ‘casa dos sonhos’ foi gasto em despesas médicas.

E ele encontrou, na arte de registrar imagens, o remédio para o momento mais difícil para sua vida. “A fotografia me tirou da depressão, me levantou, me salvou”, reflete. Desde então, começou a trabalhar como fotógrafo e hoje ele lança livro Meus Olhos em Berlim (R$ 85), na Oma Galeria (Rua Carlos Gomes, 69), em São Bernardo, às 19h, em que mostra a experiência visual que teve na Capital alemã. O prefácio é de Thomaz Pacheco.

“Como trabalho com arquitetos, fui para cobrir o Il Salone, meu olhar vai geralmente para parte da arquitetura, mas, com o passar do tempo, percebi que a arquitetura sem o elemento humano fica vago, sem proporção. então, o livro traz isso, o life style do pessoal que está na rua”, explica Ribeiro.

Ao todo são 130 fotos, que mostram Berlim como uma cidade singular, que respira e transpira arte, fato que a tornou um dos principais centros culturais da Europa, e são essas minucias dialéticas que são evidenciadas pelos olhos observadores e atentos do artista, que retrata como poucos a poesia iminente dessa cidade, que já chorou sangue e hoje emana cultura. O primeiro que ele lançou da série falava sobre Milão.