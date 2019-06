Prefeitura inicia renovação de grafites da Av.Santos Dumont

Miriam Gimenes



13/06/2019 | 07:19



Quem passa pela Avenida Santos Dumont, em Santo André, já está acostumado a apreciar os grafites que estão há algum tempos desenhados no viaduto. Mas, a partir de sábado, eles devem ganhar novos ares, já que terá início o trabalho de renovação dos desenhos do local.

Trata-se do projeto Arte Urbana – Marcos Simbólicos de Santo André, que selecionou quatro artistas por meio de uma convocatória pública. A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos já apagou os atuais desenhos a fim de preparar as paredes para as novas pinturas.

Foram selecionados os projetos de Odirlei Regazzo, de Santo André, Denner Alves e Tiago Toes, de São Bernardo, e de Gleydston, do Rio de Janeiro. “A iniciativa pretende difundir o patrimônio cultural, artístico, material e imaterial de Santo André mediante a promoção e o apoio da arte pública e a da street art, além de valorizar a paisagem urbana da cidade”, afirmou Reinaldo Botelho, do Núcleo de Artes Visuais da Secretaria de Cultura e responsável pelo projeto.

Os artistas deverão representar até dia 30 em seus grafites os marcos simbólicos da cidade, entre eles a Vila de Paranapiacaba, os parques públicos, a Sabina Escola Parque do Conhecimento, o artista Luiz Sacilotto, os monumentos ao Imigrante e ao Trabalhador, o Paço Municipal, o calçadão da Rua Oliveira Lima, a Banda Lira, entre outros.<TL>