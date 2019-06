Bocato se apresenta amanhã em São Paulo

Miriam Gimenes



13/06/2019 | 07:18



O trombonista e compositor de São Bernardo Bocato faz apresentação amanhã, às 20h30, no Sesc Avenida Paulista (Avenida Paulista, 119), em São Paulo. O show é Tributo a Wayne Shorter, nome do disco lançado em 2017 que homenageia o icônico saxofonista e compositor de jazz norte-americano.

No álbum, o artista da região traz diversas músicas standards do estilo com novos arranjos na interpretação, como Ana Maria e Beauty and the Beast. Bocato conheceu Wayne nos anos 1980, no Rio de Janeiro, por intermédio de Elis Regina. Na apresentação, o trombonista busca uma interpretação mais carregada por sentimentos e memórias vividas nesse passado.

Bocato começou seus estudos musicais aos 7 anos, na Banda da Escola Municipal Baeta Neves, em São Bernardo. Na Unesp cursou composição e regência e, no fim dos anos 1970, tocou com Arrigo Barnabé e Itamar Assumpção no Festival Universitário da cultura, o qual foi vencedor. Fez parte da banda de Elis, fundou sua própria e depois seguiu carreira solo.

<EM>Os ingressos custam de R$ 6 a R$ 20 e podem ser comprados no site www.sescsp.org.br.