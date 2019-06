Miley Cyrus celebra dez anos com Liam Hemsworth debochando de rumores negativos sobre os dois

12/06/2019 | 16:11



Miley Cyrus arranjou um jeito bem diferente de celebrar os dez anos de relacionamento com o marido, Liam Hemsworth. Nos Stories, a cantora compartilhou notícias de que os dois tinham se separado e, na legenda, brincou com a situação:

Feliz aniversário de 10 anos, meu amor. Legal ver que todo mundo ainda é tão idiota como em 2009! Algumas coisas nunca mudam... e eu espero que a forma com que você se sente sobre mim seja uma delas. Sua para sempre.

Depois, Miley postou fotos do filme que fez com Liam, A Última Música, e escreveu mais uma declaração de amor:

Comecei a gostar de você em 2009. As coisas ficaram profundas. Feliz aniversário.

Esse casal é uma fofura, né? Já queremos que venha um baby por aí!

Polêmica

Mas nem tudo na vida de Miley são flores. Nas redes sociais, a cantora voltou a falar sobre a polêmica do hip-hop que começou em 2017. Na época, Miley deu uma entrevista para a Billboard dizendo o seguinte:

- Eu amo essa nova música do Kendrick [Lamar, chamada Humble]: Me mostre algo natural como um bumbum com algumas estrias. Eu amo isso porque não é Venha sentar no meu p*u, chupe meu p*u. Eu não ouço mais isso. Isso é o que me empurrou para fora da cena hip-hop um pouco. Era muito Lamborghini, tenho meu Rolex, tenho uma garota no meu p*u - eu não sou assim.

Acontece que a cantora foi bastante criticada por isso, já que ela generalizou e falou de forma superficial sobre toda uma cultura musical. Então, recentemente, Miley se desculpou após assistir ao vídeo Miley Cyrus Is My Problematic Fav... Sorry [Miley Cyrus É Minha Problemática Favorita... Desculpe], da youtuber As Told By Kenya

.

Acabei de assistir seu vídeo. Obrigada por me dar esta oportunidade para falar. Ficar calada não sou eu. Estou ciente da minha plataforma e sempre a usei da melhor maneira que sei e para trazer uma luz à injustiças. Quero começar dizendo que sinto muito. Eu reconheço que dizer isso me tirou um pouco da cena do hip hop foi insensível, já que é um privilégio ter a habilidade de entrar e sair da cena. Há décadas de desigualdade que reconheço, mas ainda tenho muito a aprender. O silêncio está à parte do problema e eu me recuso a ficar quieta. Minhas palavras se tornaram um divisor de águas em um tempo onde a união é crucial. Eu não posso mudar o que eu disse naquele momento. Mas eu posso dizer que estou profundamente arrependida pela desconexão que minhas palavras causaram. Simplesmente: eu f**i com tudo e peço sinceras desculpas. Estou comprometida em usar minha voz para curar, mudar e defender o que é certo, escreveu Miley.

Nunca é tarde para se arrepender, né?