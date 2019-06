Rainha Elizabeth II não permitiu a presença do filho de Meghan Markle e príncipe Harry na comemoração de seu aniversário

12/06/2019 | 16:11



Lembra que no último sábado, dia 8, a família real britânica se juntou em peso para comemorar a chegada dos 93 anos de idade da Rainha Elizabeth II? Pois bem! Apesar do pequeno Louis, filho de Kate Middleton com o príncipe William, ter roubado a cena por aparecer pela primeira vez em um evento oficial, a ausência de Archie Harrison, filho de Meghan Markle e do príncipe Harry, não passou despercebida e agora há algumas hipóteses a respeito disso!

A primeira delas, segundo o que Ingrid Seward - editora de uma revista especializada na realeza - contou ao The Sun, seria o fato de o bebê de pouco mais de um mês de idade ter sido deixado em casa porque a rainha teria dito que seu bisneto seria muito novo para posar no balcão junto da família:

- Ela mesma levou o bebê príncipe Edward para o balcão em junho de 1964, mas ele tinha três meses de idade e ela era a rainha, então poderia fazer o que quiser.

Além disso, foi mencionado que a intenção da Vossa Majestade ao barrar a criança seria a de garantir que os pequenos tivessem uma idade maior do que a do príncipe Louis porque deveriam ter comportamento exemplar:

- A última coisa que ela quer são milhões de telespectadores vendo birras de crianças.

Já a segunda hipótese seria o fato de que ele estava presente na comemoração e que essa foi a oportunidade encontrada para seus primos poderem vê-lo. O site Us Weekly afirmou:

- A razão pela qual Harry e Meghan não teriam aparecido no balcão quando a Rainha Elizabeth II voltou ao Palácio de Buckinghan seria porque a Duquesa de Sussex estaria dando de mamar para o filho. Ela passou quase toda parada com ele e se despedir foi muito difícil. Mas Meghan realmente queria estar na comemoração da rainha. Meghan amou ver todas as crianças e estava aproveitando muito a presença delas.

Independente do motivo que levou Archie a não aparecer ao público, parece que a família tem planos de exibi-lo no batizado, segundo o The Sun. Estamos esperamos esse momento!