Pai de Anitta compara vida amorosa da filha a Game of Thrones: e ela responde: Apaga

12/06/2019 | 16:11



O pai de Anitta já mostrou que se dá bem com o novo namorado da filha, Pedro Scooby, na viagem que fizeram juntos à Indonésia. E, agora, em pleno Dia dos Namorados, ele comentou uma publicação apaixonada de Scooby de uma maneira bem divertida.

Scooby escreveu:

Não sou muito bom com as palavras, por isso escolhi essas fotos, porque acho que mostra bem o quanto eu sou um louco apaixonado e feliz do seu lado! Amo ficar olhando pra você, te namorando, te encher de beijo, de carinho, prazer e amor. Amo você bem do jeito que você é. Feliz dia dos namorados meu amor. Que seja o primeiro de muito! Happy Valentine?s Day

E o sogrão logo comentou:

Nosso amigo @vonkilzer diz que a vida amorosa de minha filha é igual à série Game of Thrones quando a gente se acostuma com o personagem ele cai. Se bem que tem uns que ela arrumou que a gente gostou quando caiu porque tá amarrado, livramento. Agora já avisei que da primeira vez eu fiquei na minha, mas se ela cair com meu parceiro Scooby de novo vai arrumar um problema feio com o pai dela. Valeu meu genro.

Só que Anitta ficou sem graça com o comentário, e respondeu:

Meu Deus, pai, apaga esta m***a.