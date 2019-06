Amor não tem idade

Miriam Gimenes



13/06/2019 | 07:16



Escrito há mais de quatro séculos, o clássico Romeu & Julieta, de William Shakespeare, é uma das histórias românticas mais conhecidas em todo mundo. Dois jovens de famílias rivais, os Montecchio e os Capuleto, se apaixonam em um baile de máscaras em Verona, na Itália, e levam o amor até as últimas consequências. E nesta semana, em que o sentimento está no ar, em razão do Dia dos Namorados, o Sesc Santo André traz para os palcos a peça Romeu & Julieta 80, amanhã (21h) e sábado (20h), com direção de Marcelo Lazzaratto.

O plus no nome do espetáculo pode causar certo estranhamento, mas ele tem uma razão de ser. É que os atores que interpretam o par romântico são Renato Borghi, 82 anos, no papel de Romeu Montecchio, e Miriam Mehler, 83, que faz Julieta Capuleto.

“Com este espetáculo assinamos a convenção de que qualquer pessoa, em qualquer momento, pode interpretar Romeu e Julieta, a mais bela e trágica história de amor do maior poeta dramático de todos os tempos. São atores com 60 anos de carreira, com mais de 80 anos de vida e que fazem jovens de 14 anos, mas em nenhum momento a gente tenta torná-los jovens. São um senhor e uma senhora falando o texto, de uma maneira muito verdadeira, entregue”, analisa o diretor. A ideia surgiu em 2007, quando ele estava em um camarim com Miriam, que é amiga de Renato desde a década de 1960, quando atuaram no Teatro Oficina. Demorou dez anos para virar arte, de fato. “O que eu quis fazer com o projeto é mostrar que amor pode acontecer em qualquer idade, em qualquer momento, de maneira plena e intensa. Também é uma declaração de amor ao teatro e a esses dois atores, que são ícones do teatro brasileiro”, ressalta.

Os protagonistas são acompanhados em cena pela atriz Carolina Fabri e o ator Elcio Nogueira Seixas. Eles se revezam em todos os outros personagens da peça em um jogo cênico que dá ênfase à ação, antes da caracterização. Os papéis se revelam pelo que fazem e não em como se mostram. “A história de Shakespeare tem mais de 25 personagens, e a Carolina e o Élcio o fazem brilhantemente, se mantêm fiéis aos personagens, à representação, de maneira muito livre, mostrando o que o teatro é capaz de realizar.”

A montagem já passou pelo Sesc Ipiranga e agora, depois de Santo André, deve rodar o Brasil. “Está sendo uma delícia recontar essa história, a reação do público é sempre muito forte. Essa peça para mim é um bálsamo e tem um final surpreendente que não posso contar que é spoiler (risos)”, finaliza o diretor. Imperdível.



Romeu & Julieta 80 – Teatro. No Sesc Santo André (Rua Tamarutaca, 302). Amanhã, às 21h, e sábado, às 20h. Ingressos: de R$ 6 a R$ 20, na bilheteria ou pelo site www.sescsp.org.br.