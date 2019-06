Ford lança série limitada para Ka e EcoSport

Leo Alves



12/06/2019 | 16:18

Depois de apresentar novidades para as versões Freestyle da dupla Ka e EcoSport, a Ford agora anunciou uma nova série especial para os dois modelos. Limitada a 1 mil unidades para o hatch e a apenas 500 veículos para o SUV, a versão celebra os 100 anos da marca no Brasil.

Mudanças série limitada

Como diferencial, os carros são pintados na cor azul Belize e tem detalhes em preto. Há também uma bandeira estilizada do País e o numeral 100. O interior dos dois modelos também é diferenciado, com acabamento do painel e do teto em preto e bancos especiais.

Eles vêm com central multimídia SYNC 2.5 com tela flutuante de 7 polegadas, comandos de voz, conexão Bluetooth, entrada USB e conectividade com Apple CarPlay, Android Auto e Waze.

Ford Ka 100 anos

O hatch é equipado com o motor 1.5 tricilíndrico de 136 cv de potência e câmbio automático de seis marchas. Ele utiliza como base a versão SE Plus e, além da central multimídia, traz de série rodas em liga leve de 15 polegadas, direção elétrica, trio elétrico, ar-condicionado, piloto automático, computador de bordo, volante com regulagem de altura e profundidade, faróis de neblina e abertura elétrica do porta-malas.

A versão especial do hatch tem preço sugerido de R$ 65.990.

Ford EcoSport 100 anos

Equipado com o mesmo conjunto mecânico que o Ka, o EcoSport tem como base a versão SE. Além de teto, colunas, grade dianteira e retrovisores pretos, traz rodas de liga leve de 16 polegadas com pneus 205/60 R16, faróis com luzes de rodagem diurna, faróis de neblina, câmera de ré e tela multifuncional de 4,2” no painel de instrumentos.

O interior é na cor preta, com teto igual ao da versão Storm. Os bancos têm revestimento premium em preto com costura e detalhes azuis e o logo 100 em relevo nos encostos de cabeça.

O EcoSport 100 Anos custa R$89.990 e vem equipado ainda com controle de estabilidade e tração AdvanceTrac, sistema anticapotamento, assistente de partida em rampa, computador de bordo, piloto automático e chave de segurança MyKey.

Foto; Divulgação Ford lança versão comemorativa para EcoSport e Ka Foto; Divulgação Ford lança versão comemorativa para EcoSport e Ka Foto; Divulgação Ford lança versão comemorativa para EcoSport e Ka Foto; Divulgação Ford lança versão comemorativa para EcoSport e Ka Foto; Divulgação Ford lança versão comemorativa para EcoSport e Ka Foto; Divulgação Ford lança versão comemorativa para EcoSport e Ka