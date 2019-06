Luana Piovani e Pedro Scooby deixam de se seguir nas redes sociais

12/06/2019 | 15:11



Parece que a relação de Luana Piovani com Pedro Scooby azedou de vez já que, depois de muita polêmica, o ex-casal deixou de se seguir no Instagram! Apesar de Luana ter afirmado - quando se separou de Pedro Scooby no mês de março - que eles continuavam tendo carinho um pelo outro, após o surfista ter assumir o namoro com Anitta, a apresentadora começou a soltar o verbo nas redes sociais e, pelo visto, seu ex não gostou nadinha!

Recentemente, por exemplo, ela resolveu mostrar melhor suas novas tatuagens e explicou o significado da palavra gratidão que fez em seus dedos:

Farei 43 anos bem vividos e bem contados, com três filhos saudáveis e lindos (viva a elevação da genética!), porque sou linda, porque sou meiga e porque sou uma menina com uma flor (Vinícius de Moraes). Porque tive coragem de mudar de país e me livrar dum companheiro que não agregava, mesmo estando num momento delicado de adaptação e limitações físicas. Porque sigo tendo coragem de dizer o que penso sem medo do que vão pensar de mim... Porque o verão europeu tá chegando e meus biquínis novos também! Como não ser grata?!

Além disso, ela também usou sua sinceridade de sempre para contar sobre o que a chateou sobre o fato de seu ex ter começado um novo namoro:

Um amiguinho do Dom mostrou a foto do pai beijando a nova namorada. Ele veio até mim, sorriu nervoso e disse que tinha uma notícia ruim para me dar. Depois contou e veio me abraçar. Ficou triste e se preocupou comigo. Depois de engolir o que fel [gosto amargo] que encheu minha boca, eu o fortaleci, disse que o amor não morre. Somos uma família e seremos sempre. Namorada virão algumas ainda. E eu? Sigo de capa!