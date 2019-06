Kate Middleton puniu príncipe William quando eles passaram por um término

12/06/2019 | 15:11



Em 2007, mais especificamente quatro anos antes de oficializarem a união, Kate Middleton e príncipe William passaram por um término no relacionamento. O motivo seria que, naquele ano, fotos de William em uma boate, dançando com outras garotas, deixou Kate triste. Após essa situação, ela confrontou o amado e o próprio filho de príncipe Charles resolveu colocar um ponto final na relação, o que Andrew Morton, um biógrafo da família real, afirmou ter sido um medo de firmar um compromisso.

Ainda naquela época, um amigo de William chegou a falar ao Daily Mail que Kate não estava lidando muito bem com o término e que, para ela, o fim do relacionamento foi mais difícil. Por isso, a Duquesa de Cambridge resolveu punir seu ex, como Andrew contou, segundo informações do jornal Express:

- Na semana seguinte, ela disse que tinha a intenção de ser fotografada em quantos lugares conseguisse estar sem o William para puni-lo por todas aquelas fotos em que ele apareceu curtindo uma festa com outras meninas.

E parece que esse plano de Kate deu certo, segundo conta o fotógrafo da realeza Kent Gavin:

- Ela foi a algumas festas em Londres para caridade - todos aqueles adoráveis eventos - e eu acho que William deve ter visto o que ele estava perdendo.

Poucos meses depois, o casal retomou o relacionamento e apareceu junto em público, pela primeira vez desde a volta, no Concert for Diana, em 2007. A ocasião aconteceu no dia 1º de julho, data em que princesa Diana completaria 46 anos de idade. Desde então, eles não se desgrudaram mais e oficializaram a união em 2011.