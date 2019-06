Polícia Civil prende suspeito de pedofilia

do Dgabc.com.br



12/06/2019 | 15:03



Policiais Civis da DDM (Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher) de Santo André prenderam, na manhã desta quarta-feira (12), homem suspeito de envolvimento com o crime de pedofilia. O sujeito, investigado há três meses, utilizava as redes sociais para assediar, induzir e constranger sexualmente crianças e adolescentes, entre 11 e 14 anos. Ele foi encontrado no bairro de Santana, zona norte da Capital.

De acordo com a investigação, ele exigia que as vítimas o enviassem fotos de seus corpos nus, de maneira pornográfica ou sexualmente explícita, e transmitia para estas vítimas fotos do seu próprio órgão genital. Em posse de indícios, a polícia conseguiu junto à Justiça a expedição de mandados de prisão preventiva e busca e apreensão, que foram cumpridos nesta manhã.

No local, além da prisão do suspeito, foram apreendidos dois computadores, seis aparelhos celulares, um notebook, pen drives, HDs, CDs e DVDs.

Durante o cumprimento dos mandados a Polícia verificou que o aparelho celular do suspeito continha cenas de sexo explícito envolvendo crianças, o que possibilitou a prisão em flagrante por posse e armazenamento de fotos e vídeos contendo pornografia infantil.

O suspeito foi conduzido à DDM de Santo André onde o caso foi registrado e encontra-se à disposição da Justiça. Todos os equipamentos apreendidos foram encaminhados para o Instituto de Criminalística.