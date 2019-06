Katy Perry e Taylor Swift dão indícios de que fizeram as pazes e podem ter parceria: Vamos ser amigas

12/06/2019 | 11:10



Será que o mundo pop finalmente vai ter paz? Katy Perry e Taylor Swift, que viviam se afrontando, interagiram abertamente nas redes sociais e mostraram para seus seguidores que essa fase finalmente acabou. Como se isso não bastasse, os fãs logo acharam o que pode ser uma mensagem subliminar na postagem!

Katy postou uma foto em seu Instagram na noite da última terça-feira, dia 11, e marcou a Taylor na publicação! Era uma foto de um prato cheio de biscoitos de chocolate e estava escrito Peace at last (finalmente paz em português) entre dois símbolos de paz. Na legenda, a voz de Never Really Over marcou sua ex-inimiga e escreveu:

Parece bom.

Além disso, Katy ainda colocou Let's be friends (vamos ser amigas em português) como a localização em que a foto foi tirada. Mais direta que isso impossível!

Taylor confirmou o sinal de reconciliação e comentou com 13 corações na foto. Os fãs que não são bobos nem nada já sabem que esse é o número da sorte da cantora, por isso eles já imaginam que vem parceria nova por aí. Segundo a People, Katy já afirmou que estaria disposta a gravar uma música com a antiga rival. Ela disse durante uma premiação do mundo da música que estava aberta para a parceria. Será que este feat vem, ou não?