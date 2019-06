Peixe e Timão buscam paz antes da pausa do Brasileirão

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



12/06/2019 | 10:56



Em busca de paz antes da pausa do Campeonato Brasileiro para a Copa América, Santos e Corinthians fazem o clássico paulista da rodada, hoje, às 21h30, na Vila Belmiro, que não recebia o confronto desde setembro de 2017. Depois da partida, os times só voltam a campo oficialmente em julho.

Na vice-liderança do Brasileirão, com 17 pontos, o Santos tenta recuperar a confiança da torcida, ressabiada após três eliminações em casa nesta temporada. O clube vai aproveitar o clima favorável para se despedir de Rodrygo, que em julho se apresenta ao Real Madrid. O Peixe tentou último recurso para tê-lo em campo hoje, mas o pedido mais uma vez foi negado pela CBF, que havia convocado o atacante para defender a Seleção olímpica. O jogador de 18 anos será homenageado no intervalo.

Em campo, Jorge Sampaoli terá problemas para escalar a equipe. O Peixe não contará com Lucas Veríssimo, suspenso, Cueva e Derlis González, convocados pelo Peru e Paraguai, respectivamente. Na zaga, Gustavo Henrique assume a condição de titular. No mais, o técnico não deu pistas da formação que pretende usar. “As variações geralmente são de acordo como a outra equipe se poste taticamente”, explicou o treinador argentino.

No Timão, a boa notícia foi a recuperação de Vagner Love, que treinou normalmente com a equipe ontem e está à disposição. O atacante havia perdido os últimos treinos por causa de desconforto muscular na panturrilha da perna direita. Mas problemas não faltam ao técnico Fábio Carille. O goleiro Cássio e o lateral-direito Fagner estão servindo à Seleção Brasileira, os meias Pedrinho e Mateus Vital estão com a Seleção olímpica, enquanto o lateral-direito Michel, com desconforto muscular na coxa direita, e o atacante Boselli, com dor no joelho esquerdo, estão fora.

Uma das novidades pode ser a entrada do atacante Everaldo, contratado junto ao Fluminense, na vaga de Sornoza, que não vem agradando. Na defesa, o zagueiro uruguaio Bruno Méndez será improvisado na lateral direita e, por causa disso, o atacante Clayson mudará de lado para dar maior proteção ao setor.