Taxas futuras de juros rondam estabilidade após varejo no Brasil e CPI dos EUA

12/06/2019 | 10:12



Os juros futuros rondam a estabilidade na manhã desta quarta-feira, 12, em meio ao exterior negativo e após o resultado fraco das vendas no varejo. As taxas renovaram mínimas pontualmente com a divulgação do índice de preços ao consumidor, o CPI, dos Estados Unidos de maio, que veio dentro do esperado, mas a núcleo veio levemente abaixo. Tanto o índice cheio como o núcleo subiram 0,1%, sendo que a estimativa para o núcleo era de alta de 0,2%.

Às 9h43, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 estava em 6,15%, de 6,16% no ajuste de terça-feira. O DI para janeiro de 2023 exibia 7,07%, de 7,06%, enquanto o vencimento para janeiro de 2025 marcava 7,60%, de 7,59% no ajuste da véspera.