Sophia Abrahão fala sobre relacionamento com Sérgio Malheiros

12/06/2019 | 10:11



Prestes a comemorar cinco anos de namoro com Sérgio Malheiros, Sophia Abrahão contou ao que deverá sair para um jantar a dois para comemorar o Dia dos Namorados, nesta quarta-feira, dia 12. Mas, apesar de celebrar a data, ela afirma que já se considera casada com o ator:

- A gente nem se liga muito nessas datas, porque moramos juntos, dividimos as contas e às vezes olhamos um para o outro e pensamos assim: ué, não somos casados! A gente até esquece que não é casado, brincou a atriz, durante o evento de lançamento do livro de Fernando Torquatto, que aconteceu no Parque Lage, no Rio de Janeiro.

Mas apesar de não se importar muito com o status do relacionamento, Sophia afirma que pretende casar de papel passado:

- Nós pensamos em oficializar a nossa união sim, mas não tem data e nem pensamos em uma cerimônia tradicional, confessa

A atriz, que está se preparando para uma participação especial em Malhação - Toda Forma de Amar, não revelou muitos detalhes sobre o trabalho, mas adiantou que a personagem será uma âncora de uma atração para adolescentes.