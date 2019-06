Convento do Espinheiro: conheça o primeiro hotel 5 estrelas de Évora

Redação



12/06/2019 | 10:18

Évora, em Portugal, é encantadora. A cidade, localizada na região do Alentejo, abriga o Convento do Espinheiro Historic Hotel & Spa, o primeiro cinco estrelas da região. O hotel fica em um prédio construído em meados de 1412, que é um dos monumentos nacionais.

Convento do Espinheiro

O Convento do Espinheiro Historic Hotel & Spa carrega esse nome graças a uma lenda da aparição de Nossa Senhora sobre um espinheiro. O local também foi uma sede importante para reis e monges.

No total, são 92 acomodações decorados, piscinas internas e externas, mais de oito hectares de jardim, academia, bares, restaurantes e um spa com mais de 50 tipos de terapias. Vale destacar que o centro de bem-estar conquistou o título de melhor spa de Portugal em 2009 pelo World Travel Awards e, em 2018, pelo World Luxury Spa Awards.

Divulgação Vista do Convento do Espinheiro

Vinho e Gastronomia

Sem sair do hotel, os apaixonados por vinhos têm a oportunidade de fazer uma viagem completa pelo universo das uvas, começando pelo wine bar, uma cisterna gótica do século XV que se transformou em um bar totalmente equipado. Na companhia de um sommelier, os visitantes podem experimentar os rótulos produzidos na região.

Já na gastronomia, o bar convencional, o Claustrus Lounge, o Pool Bar, o restaurante italiano Olive e o Divinus, oferecem variedades de ambientes, culinárias e unem sabores tradicionais dos pratos locais e da cozinha mediterrânea.

Casamento

Dono de um cenário deslumbrante, o Convento do Espinheiro se tornou um dos destinos procurados para casamentos fora do Brasil. Além de possuir uma igreja própria, a Nossa Senhora do Espinheiro, o hotel conta com salões sociais com capacidade para até 300 convidados e um jardim exterior de oito hectares. Além disso, as opções do restaurante Divinus são diversificadas e feitas sob medida para atender aos noivos.

Divulgação Vista da região do Alentejo

Turismo Local

Quem fica no hotel cinco estrelas pode aproveitar a visita para explorar o Alentejo sozinhos ou na companhia de guias do hotel. Dá para fazer passeios a cavalo ou em balão e visitas guiadas por pontos como o Aqueduto da Água da Prata e o Monte tradicional Alentejano, onde é possível provar um licor regional. A Ecopista e o Centro Histórico também são boas opções.

