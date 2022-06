Confira alguns lugares para visitar no feriado de Corpus Christi

Redação

16/06/2022



São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Paris, na França, são bons exemplos de lugares para visitar no feriado de Corpus Christi. Este ano, a data é celebrada em 20 de junho, e muitos viajantes aproveitam para emendar alguns dias de folga com o final de semana e planejar uma viagem.

A Booking.com, empresa de viagem e turismo, identificou os destinos nacionais e internacionais mais reservados pelos brasileiros para o feriado de Corpus Christi de 2018. Com base neles, dá para se inspirar e planejar a próxima aventura.

Lugares para visitar no feriado de Corpus Christi

Nacionais

São Paulo (SP)

Pixabay Vista da cidade de São Paulo

Recomendada para turistas que gostam de fazer compras, São Paulo também encanta pela gastronomia, cultura e diversidade. Para quem está procurando um ambiente mais descontraído, o bairro dos Jardins conta com ótimas opções, oferecendo bares boêmios e lojas de artesanato. O bairro Vila Madalena também é uma boa opção para quem busca animação.

Rio de Janeiro (RJ)

Pixabay Vista do Rio de Janeiro

Para muitos, o Rio de Janeiro fica restrito a Copacabana, mas a cidade tem muito mais a oferecer. Com áreas verdes, montanhas e bairros atrativos para curtir a música brasileira, a capital fluminense conta com opções variadas de atrações turísticas.

Gramado (RS)

Pixabay Gramado, no Rio Grande do Sul

Chocolates, gastronomia e natureza. Estas são as principais razões para visitar a cidade de Gramado, na Serra Gaúcha. O local atrai turistas ao longo do ano todo, mas o período do inverno, de junho a setembro, costuma ser considerado o mais charmoso pelos viajantes. O destino é uma ótima opção para famílias e casais.

Belo Horizonte (MG)

Pixabay Ponto turístico em Belo Horizonte

Famosa por sua culinária local, a capital mineira conta ainda com prédios históricos, museus, mirantes e parques. Os bairros do Centro, Savassi e Pampulha são muito procurados pelos viajantes que passam por Belo Horizonte. Locais como a Lagoa da Pampulha e o Circuito Cultura da Praça da Liberdade também valem a visita.

Campos do Jordão (SP)

Pixabay Campos do Jordão é um dos destinos preferido dos turistas no inverno

Localizado no interior do estado de São Paulo, na Serra da Mantiqueira, a cidade de Campos do Jordão é recomendada pela natureza, gastronomia e chocolates. Ha atividades para todos os públicos, desde os amantes da natureza até os praticantes de esportes radicais.

Internacionais

Lisboa – Portugal

Pixabay Torre de Belém, em Lisboa

A capital portuguesa, Lisboa, é bastante reconhecida por seu centro histórico, bem como pelas diversas opções de caminhadas urbanas e passeios. Alguns dos principais pontos turísticos da cidade são o Castelo de São Jorge, o Elevador de Santa Justa, a Torre de Belém, o Mosteiro dos Jerônimos e o Padrão dos Descobrimentos.

Buenos Aires – Argentina

Pixabay Casa Rosada, na Argentina

Cosmopolita e moderna, com essência sul-americana e charme europeu, Buenos Aires se desenvolveu ao redor de seu porto e foi povoada por muitos imigrantes do velho continente. Por esse motivo, o destino é recomendado pela cultura, gastronomia e arquitetura.

Santiago – Chile

Pixabay Vista da cidade de Santiago

Santiago é, ao mesmo tempo, moderna e charmosa. Os bairros do Centro, Providência e Las Condes são muito procurados pelos viajantes, seja pelas compras, pelas caminhadas urbanas ou por sua gastronomia.

Paris – França

Pixabay Torre Eiffel em Paris, na Franças

Da extensa coleção do Louvre a um passeio pela Champs-Élysées, Paris é um destino encantador. Uma boa opção é conhecer as raízes boêmias da cidade em Le Marais, saborear uma baguete na Place des Vosges ou caminhar à luz da lua pelas margens do Sena.

Roma – Itália

Pixabay A cidade de Roma é outra opção para os turistas

Cidade histórica, Roma encanta por seus monumentos, como o Coliseu, a Fontana di Trevi e o Panteão.

Para os turistas de plantão, vale passar uma tarde no Villa Borghese admirando as esculturas de Bernini, além de curtir a noite saboreando uma boa pizza ou um prato de massa tradicional.

Lugares para visitar em 2019

O jornal americano “New York Times” seleciona anualmente os 50 melhores lugares para visitar ao redor do planeta. Neste ano, Salvador, na Bahia, desponta como um dos principais destinos turísticos do ano. Confira a lista completa divulgada pelo jornal.