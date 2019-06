União de deputados do PT de olho em 2020

Raphael Rocha



12/06/2019 | 06:09



O PT de São Bernardo está dando mostras de que a eleição de 2020 é prioridade para retomada do poder. Na noite de segunda-feira, os deputados estaduais Teonilio Barba e Luiz Fernando Teixeira, ambos do PT são-bernardense, reuniram suas assessorias e anunciaram a construção de parceria de mandato legislativo. Os dois nunca esconderam posicionamentos diferentes a respeito de alguns temas. Mas começaram a convergir quando apoiaram a candidatura do ex-prefeito Luiz Marinho no ano que vem. “Demos mais um importante passo para a construção inédita de unidade entre os mandatos de dois deputados estaduais que trabalham em prol do PT e da conquista de melhorias para São Bernardo. O PT precisa entrar em 2020 com uma chapa coesa para devolver a esperança à população e promover o desenvolvimento econômico e social como nos oito anos em que Luiz Marinho foi prefeito do município”, disse Luiz Fernando, em suas redes sociais.

Convocação

O deputado estadual Thiago Auricchio (PL), de São Caetano, viu a comissão de defesa dos direitos do consumidor aprovar requerimento convocando representantes da Arsesp (Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo) para prestar esclarecimentos sobre reclamação constante de queda de energia em São Caetano. “O Grande ABC vem sofrendo com essa situação corriqueiramente. O requerimento foi baseado a partir de relatos dos moradores sobre esses episódios. São complicações diárias que afetam o dia a dia da população, desde semáforos apagados à falta de energia em residências, comércios e repartições públicas”, declarou.

Novo secretário

Recém-nomeado secretário de Saúde do governo de Alaíde Damo (MDB) em Mauá, David Ramalho (PSB) aproveitou as boas relações políticas para tentar capitalizar recursos para a pasta. Na segunda-feira, esteve com Caio França (PSB), deputado estadual e filho do ex-governador Márcio França (PSB), para pedir emenda de R$ 200 mil para o município. Conseguiu a garantia de encaminhamento de aporte dentro do orçamento impositivo do Estado.

Reclamação

Procuradores da Câmara de São Bernardo não escondem o descontentamento com a direção da casa. Dois pontos são os principais das reclamações à boca pequena. O primeiro é que o presidente Ramon Ramos (PDT) cortou o banco de horas desses funcionários. O segundo é que o Legislativo tem resistido em aplicar retroatividade em um projeto de lei de progressão de carreira dos procuradores municipais. Em fevereiro deste ano, a casa avalizou proposta do Paço nesse sentido e estendeu o benefício aos procuradores legislativos. Porém, a progressão – conhecida no jargão técnico como ‘carreirão’ – só valerá a partir da sanção do texto. Havia expectativa que a direção da Câmara autorizasse a retroatividade como forma de beneficiar a categoria.

Conversa

O presidente da Câmara de Diadema, Pretinho do Água Santa (DEM), se reuniu ontem com o deputado federal Tiririca (PL), que em 2014 foi o campeão de votos nacional – foi reeleito em 2018, mas com desempenho inferior. Foi acompanhado dos também vereadores Companheiro Sérgio (Cidadania), Salek Almeida (DEM), além do assessor especial do prefeito Lauro Michels (PV), Marquinhos da Liga. Muitos especulam que a eleição de 2020 esteve na pauta.