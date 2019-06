S.Caetano dará ponto facultativo em jogos do Brasil na Copa feminina

Raphael Rocha



12/06/2019 | 06:05



O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), baixou decreto no qual tornam pontos facultativos dias em que a Seleção Brasileira feminina atuar na Copa do Mundo da França.

O decreto, que será publicado hoje no Diário Oficial, engloba amanhã, a partir do meio-dia, e terça-feira, a partir do mesmo horário. O Brasil enfrenta a Austrália e a Itália, respectivamente.

O ponto facultativo pode ser estendido caso a Seleção avance no torneio. A final da competição está marcada para o dia 7 de julho.

Segundo o decreto, as horas não trabalhadas em razão do ponto facultativo devem ser compensadas até o dia 30 de setembro. “As unidades administrativas que prestam serviços essenciais ou obrigatórios à população, tais como serviços de trânsito, saúde, Guarda Civil Municipal, bem como os servidores que trabalham em regime de plantão, ficam excluídas das disposições do presente decreto”, diz o documento.