Contas de Marinho voltam à pauta; reunião deve selar destino de novela

Raphael Rocha



12/06/2019 | 06:03



Pela quinta sessão seguida as contas do ex-prefeito Luiz Marinho (PT) entram na ordem do dia da sessão na Câmara de São Bernardo como pautas obrigatórias. Reunião convocada para as 8h deve selar o destino da novela.

Como o prefeito Orlando Morando (PSDB) viajou ontem para Brasília (veja mais na página 4), a tradicional reunião de terça-feira da bancada de sustentação foi adiada. Na semana passada, foi em um encontro desses que o tucano solicitou postergação da discussão no Legislativo.

O TCE (Tribunal de Contas do Estado) emitiu parecer pela aprovação dos exercícios de 2015 e de 2016, entretanto, comissão mista da Câmara orientou pela reprovação dos dois balancetes. Hoje, nos bastidores, o placar é favorável para o petista. São necessários 19 votos para rejeitar as contas, porém, a bancada contra as finanças tem 18 nomes.