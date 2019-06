Audiência de Moro foi fechada em comum acordo, diz Joice Hasselmann

11/06/2019 | 21:53



A líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann (PSL-SP), afirmou que a audiência pública agendada no Senado com a participação do ministro da Justiça, Sergio Moro, foi fechada em comum acordo. "Foi um acordo conjunto em que nós nos dispusemos a trazer o ministro", disse. "O ministro virá de bom grado".

Segundo ela, Moro deve ir à Câmara também. "Esse mesmo modelo deve ser repetido na Câmara", disse. Ela disse que ainda não há data para que ele compareça à Casa dos deputados. Com a disponibilidade do ministro, Joice acredita que não haverá convocação.

Crédito suplementar

Para Joice, a votação do crédito suplementar foi "excepcional". "Foi um trabalho de muita articulação", afirmou. A líder disse que esse trabalho de articulação deve se manter para reforma da Previdência. "A articulação não para em nenhum momento. A intensidade da articulação é justamente para podermos aprovar a nova Previdência ainda no começo de julho", disse.