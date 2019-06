Petrobras inicia fase não vinculante para venda de campos terrestres no ES

11/06/2019 | 19:29



A Petrobras informou nesta terça-feira, 11, o início da fase não vinculante do processo de venda da totalidade de suas participações em 27 campos maduros terrestres, localizados no Espírito Santo, denominados conjuntamente Polo Cricaré.

Segundo a empresa, nessa etapa do projeto, os interessados habilitados na fase anterior receberão instruções sobre o processo de desinvestimento, incluindo as orientações para elaboração e envio das propostas não vinculantes, além de acesso a um data room virtual contendo mais informações sobre o polo.

"A presente divulgação ao mercado está em consonância com a Sistemática para Desinvestimentos da Petrobras e alinhada às disposições do procedimento especial de cessão de direitos de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, previsto no Decreto 9.355/2018", afirma a empresa.