Marido de Ana Hickmann faz campanha para apresentadora aumentar seios e dispara: Tá rechonchuda

11/06/2019 | 17:11



Ana Hickmann e o marido, Alexandre Correa, participaram de um vídeo do canal da loira onde responderam perguntas que nunca tinham feito um ao outro, e várias relevações saíram da brincadeira.

Para começar, cada um revelou seus crushs! A lista de Ana inclui The Rock, Vin Diesel, Brad Pitt, George Clooney, Bradley Cooper, e Jason Momoa, que viveu o Aquaman. Já Alexandre foi mais sucinto e disse apenas que, além de curtir Gracyanne Barbosa, tem crush em Jennifer Lopez.

Depois, eles contaram o que mudariam fisicamente no par, e Ana já logo entregou, quando Correa respondeu que nada:

- Você estava falando que eu estava gorda.

E ele não negou:

- Tá rechonchuda e no desleixo. No desleixo, tá no desleixo.

Pouco depois, ele lembrou mais um item e começou uma campanha:

Campanha pra Ana Hickmann pôr prótese mamária nova. Vamos começar aqui... Um mulherão desse merece um 400 ml né?

- Gente, eu devo ter metralhado a cruz numa outra encarnação, respondeu Ana, antes de Alexandre continuar:

- Um mulherão desse merece um 400 ml em cada lateral. Um bicho desse de 1,85 metros. Tá lá, é bonito o dela, mas falei, pô Ana, dá uma reforçada. Saiu, desculpa.

Falando sobre ex-namorados, Alexandre revelou que, uma vez, se sentiu humilhado ao ser chamado de pobre por uma antiga namorada:

- Essa menina quando terminou comigo, ela falou: sabe porque estou terminando com você? Porque você é pobre. Amigão, pensa em você se sentir humilhado e multiplica em um milhão. Chorei viu. Não por ela, por ter me chamado de pobre.

E eles também revelaram alguns nomes que têm em mente para um possível próximo bebê. Alexandre brincou ainda dizendo que a família de Ana não gosta dele:

Mulher é Eleonora. Põe Gustavo, tem um monte de Gustavo na família... Então põe Rocos, em homenagem ao seu vô Rocos, o único da família que não gosta de mim.