Carol Dantas troca declarações com o marido e lança carreira de cantora

11/06/2019 | 17:11



Carol Dantas está em novas fases - tanto pessoal quanto profissionalmente. Após se casar no sábado, dia 8, ela está lançando a carreira de cantora, na dupla 2lov. A primeira música divulgada foi uma releitura de Energia Surreal, de Thiaguinho.

E, nas redes sociais, além de divulgar sua voz, ela anda trocando declarações com o marido, Vinicius Martinez. Ele postou um clique do casório e escreveu um baita textão sobre o momento:

Foi o melhor dia da minha vida. O nervosismo se escondia dentro das almas e corações que ali estavam casando com esse nosso novo momento. Não era algo só nosso. Sonhos só existem, quando compartilhados. E no dia 8 de junho de 2019 a nossa família de 300 pessoas pôde viver isso conosco da forma mais intensa possível. É diferente. Imagina você poder juntar toda sua família, todos os amigos colecionados durante 1 ou 10 anos, todos no mesmo lugar?É foda! (...) Quanto à mulher da minha vida, A Carol! Ela não é a mulher perfeita, e nunca vai ser. Eu estou longe de ser o homem perfeito. Na verdade, nenhum dos dois existe. Nós nos encontramos nas qualidades e nos defeitos um do outro e desde o primeiro dia da nossa história parecia que sabíamos que aquele amor era fora do comum. Mas teve algo mais forte, a nossa lealdade. A nossa confiança. A doação. Casamos e somos uma família cada vez mais forte, sempre unida, cada vez mais amável e AMADA (...) Eu sou um homem de sorte por ter uma mulher incrível ao meu lado. E sabe?Eu não gosto muito do "Para sempre". É muito clichê. Prefiro prometer que todos os dias, Carolina, te amarei como nunca.

E ela respondeu:

Viveria tudo isso quantas vezes fosse preciso! Cada momento ao seu lado, rodeado de pessoas que amamos e que querem o nosso bem... eu amo muito você e vou fazer o que estiver ao meu alcance para fazer você e a nossa família feliz!

Antes de postar sua própria homenagem ao maridão:

Eu tenho certeza que fiz a melhor escolha da minha vida! Viver tudo isso com você só que fez ter mais certeza de que temos muitas histórias e conquistas pela frente! Te amo e amo nossa família! Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Marcos 10:6-9