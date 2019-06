Felipe Melo renova contrato com o Palmeiras por mais duas temporadas

11/06/2019 | 16:42



O Palmeiras anunciou nesta terça-feira a renovação do contrato do volante Felipe Melo. O jogador de 35 anos assinou o novo vínculo com validade por mais duas temporadas, até dezembro de 2021. O acordo anterior terminaria no final de 2019.

"Estou feliz, muito feliz mesmo. Primeiro de tudo quero agradecer muito a Deus, que abriu as portas da minha vinda para cá e tem feito com que, até o momento, eu tenha uma história bonita no clube. Agradeço também aos meus familiares, aos torcedores, à família Palmeiras, ao presidente, ao Alexandre Mattos, ao nosso treinador, Felipão, e aos meus companheiros que têm me ajudado bastante. Espero que nesses próximos anos a gente possa conquistar bastante títulos e entrar de vez para a história deste grande clube que é o Palmeiras", afirmou.

Contratado em 2017, Felipe Melo conquistou pelo Palmeiras o Campeonato Brasileiro do ano passado. Em março, ele chegou à 100ª partida pela equipe no empate em 1 a 1 com o Novorizontino, pelo Campeonato Paulista, fora de casa. Agora, já são 115 jogos com sete gols marcados.

A passagem dele pelo Palmeiras também teve momentos complicados. O pior deles foi em 2017, quando o jogador brigou com o então técnico Cuca e chegou a ficar 40 dias afastado, à espera de ser negociado. Felipe Melo também teve problemas com expulsões, porém desde agosto do ano passado, após ser excluído do jogo com o Cerro Porteño, pela Copa Libertadores, ele não recebeu mais cartões vermelhos.