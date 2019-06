50 carros luxuosos para comprar por até R$ 100 mil

Leo Alves



13/06/2019 | 07:18

Carros de luxo são aqueles produzidos por marcas premium e que geralmente custam acima dos R$ 100 mil. Entretanto, no mercado de usados, é possível encontrar exemplares bem conservados e com preços abaixo dessa faixa. Para exemplificar, o Garagem360 separou 50 modelos luxuosos que saem por menos de uma centena de milhar. Confira os carros selecionados a seguir. Os valores foram consultados no site de classificados Webmotors.

Carros de luxo usados por até R$ 100 mil

Foto: Divulgação Alfa Romeo Spider 1996/1997 - R$ 65.900 Foto: Divulgação Audi A1 1.4 TFSI 2016 - R$ 82.990 Foto: Divulgação Audi A3 Hatch 1.8 TFSI 2015 - R$ 79.890 Foto: Divulgação Audi A3 Sedan 2.0 TFSI 2016 - R$ 95.900 Foto: Divulgação Audi A4 Avant 1.8 TFSI Ambiente 2015 - R$ 85.990 Foto: Divulgação Audi A5 2013 - R$ 78 mil Foto: Divulgação Audi Q3 2015/2016 - R$ 99.500 Foto: Divulgação Audi Q5 2.0 TFSI 2012 - R$ 79.990 Foto: Divulgação Audi TT Roadster 2.0 TFSI 2009 - R$ 99.880 Foto: Divulgação BMW 118i 2012/2013 - R$ 61.800 Foto: Divulgação BMW 328i 2012/2013 - R$ 88 mil Foto: Divulgação BMW 535i 2010/2011 - R$ 89.800 Foto: Divulgação BMW X1 2.0 2015 - R$ 93.900 Foto: Divulgação BMW X3 2.0 2012/2013 - R$ 99.900 Foto: Divulgação BMW X5 3.0 2011 - R$ 99 mil Foto: Divulgação Cadillac SRX 3.0 V6 2011 - R$ 94.900 Foto: Divulgação Dodge Durango 3.6 V6 2013 - R$ 94.990 Foto: Divulgação Dodge Journey RT 3.6 V6 2015 - R$ 77 mil Foto: Divulgação Ford Edge 3.5 V6 2012 - R$ 62.900 Foto: Divulgação Ford Fusion Titanium 2016 - R$ 79 mil Foto: Divulgação Honda CR-V EXL 2014 - R$ 74.890 Foto: Divulgação Hyundai Santa Fe 2012/2013 3.5 V6 - R$ 59.990 Foto: Divulgação Infiniti EX35 2008 - R$ 81.990 Foto: Divulgação Infiniti FX35 2009 - R$ 85 mil Foto: Divulgação Jaguar XF 3.0 V6 2009 - R$ 89.900 Foto: Divulgação Jaguar X-Type 2009 - R$ 64.800 Foto: Divulgação Jaguar X-Type Estate 2006 - R$ 60.900 Foto: Divulgação Land Rover Discovery 4 2010 - R$ 89.900 Foto: Divulgação Land Rover Evoque Pure 2013 - R$ 98.890 Foto: Divulgação Land Rover Freelander 2 2013 - R$ 84.900 Foto: Divulgação Land Rover Range Rover Sport 2010 - R$ 83 mil Foto: Divulgação Lexus CT200h 2017 - R$ 94.900 Foto: Divulgação Lexus IS300 2013 - R$ 84.900 Foto: Divulgação Mercedes-Benz A200 2013 - R$ 67.990 Foto: Divulgação Mercedes-Benz B200 2014/2015 - R$ 73 mil Foto: Divulgação Mercedes-Benz C180 2013 - R$ 65.990 Foto: Divulgação Mercedes-Benz CLS 350 2007 - R$ 74 mil Foto: Divulgação Mercedes-Benz C180 Estate Avantgarde 2014/2015 - R$ 99 mil Foto: Divulgação Mercedes-Benz ML 2009 3.0 V6 Diesel - R$ 85 mil Foto: Divulgação Mercedes-Benz SLK 350 2005/2006 - R$ 84.900 Foto: Divulgação Mini Countryman 2016 - R$ 96 mil Foto: Divulgação Mini John Cooper Works 2012 - R$ 89.900 Foto: Divulgação Mitsubishi Outlander 2015/2016 - R$ 78.990 Foto: Divulgação Mitsubishi Pajero Dakar 2013 - R$ 79.890 Foto: Divulgação Subaru Legacy 3.6 2015 - R$ 89.900 Foto: Divulgação Toyota RAV4 2015 - R$ 92.890 Foto: Divulgação Volkswagen Golf Variant 1.4 TSI Highline 2016 - R$ 77.900 Foto: Divulgação Volvo S60 2014 - R$ 85 mil Foto: Divulgação Volvo V40 2016 - R$ 92.900 Foto: Divulgação Volvo XC60 2016 - R$ 98.990