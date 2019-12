Luchelle Furtado

Do Rota de Férias



30/12/2019 | 15:48



Alguns casais partilham o sonho de realizar um destination wedding, evento que mescla viagem e casamento, seja dentro ou fora do Brasil. Com tantas opções de destinos encantadores, fica difícil escolher qual o local ideal. O Rota de Férias separou alguns dos melhores lugares para se casar, com atrações que atendem a todos os gostos.

Melhores lugares para se casar