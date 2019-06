11/06/2019 | 09:55



Um corpo foi encontrado em frente ao Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, na noite desta segunda-feira, dia 10. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o corpo, ainda sem identificação, foi localizado por vigias do parque na Avenida Pedro Álvares Cabral, em frente ao portão 2.

Funcionários do Ibirapuera acionaram a policia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A polícia solicitou perícia, dosagem alcoólica, toxicológica e coleta de identificação digital do corpo. O caso foi registrado como morte suspeita no 27º Distrito Policial, no Campo Belo.