WhatsApp: pacotes de figurinhas exclusivos para o Brasil chegam ao app

Da Redação, com assessoria



11/06/2019 | 09:18

As figurinhas do WhatsApp se tornaram uma febre entre os brasileiros. Tanto é que usuários passaram a criar stickers personalizados com celebridades e memes nacionais. O aplicativo notou esse engajamento e anunciou a chegada de novos pacotes exclusivos para o País.

São eles: “Love of Soccer”, de Leo Espinosa, e “De boa”, de Raul Aguiar. Além disso, os brasileiros também terão acesso ao novo pacote de figurinhas “Opi”, de Oscar Ospina, que será lançado globalmente. Todos já estão disponíveis para download tanto no Android quanto no iOS.

Leia mais

Como fazer figurinhas no WhatsApp?

Como baixar um pacote de figurinhas no WhatsApp?

Muito antes das figurinhas apareceram, entretanto, os emojis já conquistavam fãs. Veja como os desenhos mudaram ao longo de 10 anos:









































































< >