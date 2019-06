Ramos conversará com oposição para tentar blindar pauta econômica do caso Moro

11/06/2019 | 09:06



O presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, deputado Marcelo Ramos (PL-AM), disse nesta terça-feira, 11, que irá conversar com líderes da minoria e da oposição para tentar blindar a discussão da proposta das polêmicas em torno do vazamento de conversas do ministro da Justiça, Sergio Moro.

"Farei reuniões hoje com líderes da oposição para tentar blindar a pauta econômica. Acho inclusive que um movimento de obstrução na Previdência agora tiraria o foco do debate sobre Moro", disse o parlamentar, ao chegar ao Fórum dos Governadores.

Ramos confirmou que o relatório da reforma será apresentado na Comissão Especial na quinta-feira (13). Com o pedido de vistas regimental, a expectativa é de que as discussões sobre o texto do relator Samuel Moreira (PSDB-SP) comecem na quarta-feira da próxima semana (19), apesar de ser véspera de feriado.

"A velocidade da discussão dependerá da existência de obstrução e do próprio acordo entre os parlamentares em torno do texto. Acredito que a votação do relatório na Comissão ocorra na primeira semana ds julho", acrescentou.