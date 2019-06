Rio das Ostras recebe festival de jazz e blues no feriado de Corpus Christi

Redação



11/06/2019 | 08:18

Durante o feriado prolongado de Corpus Christi, a cidade de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, recebe a a 16ª edição do festival de jazz e blues. O evento é o maior festival gratuito do gênero no país, que acontece justamente no período de 20 a 23 de junho.

Festival de jazz e blues

O festival consiste em quatro dias de música boa e gastronomia de qualidade, com uma média de 100 mil pessoas por edição. O line-up conta com grandes nomes como Dianne Reeves, Bob Franceschini, Lucky Peterson, Bixiga 70, Romero Lubambo, Roy Rogers, Serginho Trombone, Jonathan Ferr, Fernando Magalhães e outros.

Serão quatro palcos principais a céu aberto, espalhados pelas praias da cidade, como São Pedro, Iriry, Tartaruga e Costazul, com atrações a partir de 11h15. As praias próximas aos palcos contam com bares, restaurantes, quiosques e muitas opções de hotéis e pousadas.

Atrações

Na praia de Costazul, além do palco principal, o festival oferece a Casa do Jazz, que será batizada de “Espaço Arthur Maia”. O palco, conhecido por ceder espaço a novos artistas em destaque na cena, homenageará o versátil baixista brasileiro, falecido no ano passado e grande colaborador do evento.

O local oferece uma experiência eclética e com isolamento acústico diferente dos grandes palcos espalhados pela cidade, onde diversas vertentes do Jazz e do Blues se juntam às bandas iniciantes e ao experiente guitarrista Fernando Magalhães.

Palcos

Concha acústica da Praça de São Pedro – 11h: palco criado para a apresentação de novos talentos do jazz e do blues. Fica no centro de Rio das Ostras, ao ar livre e em frente ao mar.

Lagoa de Iriry – 14h: No palco da Lagoa de Iriry, o público estará lado a lado com o artista em um anfiteatro cercado por vegetação típica de restinga. A Lagoa de Iriry fica no Jardim Bela Vista, em Costazul.

Praia da tartaruga – 17h: Localizada em uma pequena enseada, situada entre as praias do Abricó e Praia do Bosque, a Praia da Tartaruga abriga um palco onde o público assiste aos shows sob o pôr do sol.

Costazul – 20h: Palco principal do festival, abriga uma praça de alimentação com restaurantes e bares, quiosques de produtos artesanais da cidade, venda de CDs, revistas e camisetas, além de telão que transmite os shows ao vivo, área especial de acessibilidade e área para motorhomes.

