Nanda Costa exibe certidão de casamento com Lan Lanh: Casadas!

11/06/2019 | 08:10



Nanda Costa e Lan Lanh estão oficialmente casadas! Na última segunda-feira, dia 10, a atriz divulgou com seus seguidores um vídeo em que exibe a certidão de casamento civil. Mais cedo, as duas já haviam dado pistas aos seguidores de que teriam formalizado a união no civil. As duas estão juntas há mais de cinco anos, no entanto, só tornaram a relação pública no Dia dos Namorados de 2018. Em março, Nanda pediu a percussionista em casamento usando Libras, a língua brasileira de sinais.

As dicas de que elas teriam oficializado começou logo cedo, quando Nanda fez uma enquete para os seguidores votarem se ela estava solteira ou casada. Já Lan apareceu mostrando o momento em que entregou um documento para a companheira, enquanto questionava aos seguidores o que eles achavam que estava no envelope.

Ao divulgar o vídeo exibindo a certidão de casamento, Nanda Costa falou: Republica Federativa do Brasil. Registro Civil das Pessoas Naturais. Certidão de Casamento. Já posso beijar a noiva?

Na legenda, a atriz comemorou: Casadas! Deixem seus votos nos comentários!, escreveu ela, ganhando, claro, milhares de comentários de seguidores, fãs e até famosos que celebraram com elas o novo passo na relação.

Felicidades as noivas!!!! E paciência, muita paciência!!!, disse Astrid Fontenelle.

Todo amor do mundo pra vocês, escreveu Fernanda Paes Leme.

Todo amor que houver nessa vida lindezas!!!! Mulheres f**a e potentes, disse Samara Felippo.

Parabéns minhas lindas, escreveu Preta Gil.

Em seguida, foi a vez de Lan Lanh contar aos seguidores que está casada. Ela até deu a entender que a família deverá aumentar a partir de agora: Eu estou aqui para celebrar o dia que a união civil saiu. Eu estou casada e uma senhora casada precisa fazer o que? Trabalhar dobrado porque a família pode aumentar!