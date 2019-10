Luchelle Furtado



10/10/2019 | 16:18

Praias, parques e cidades históricas. Durante as férias escolares, no mês de julho, o que não faltam são opções de lugares para viajar com as crianças. O Rota de Férias selecionou uma lista para quem deseja curtir alguns dias de folga na companhia da garotada.

40 lugares para viajar com as crianças