Da Redação



13/06/2019 | 07:18

No começo de junho, a NASA divulgou novas fotos do planeta Terra tiradas diretamente do espaço. As imagens foram feitas por astronautas de quadro nações a bordo da Estação Espacial Internacional, que orbita a 250 milhas acima da Terra. Confira os cliques na galeria a seguir:















































< >