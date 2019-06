Obituário - 10 de junho de 2019

Ademir Medici

10/06/2019



Segunda-feira, 10 de junho de 2019

Santo André, quinta-feira, dia 6 de junho

Paulina Marchini Iseppe, 90. Natural de Socorro (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 6. Jardim da Colina.

Aparecida Euzebio Luiz, 86. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 6. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Cacilda Ventura Pereira, 85. Natural de Rio das Pedras (SP). Residia no Parque Marajoara II, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alcides Basso, 85. Natural de Barretos (SP). Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonia Massaretti Ferreira, 78. Natural de Garça (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Augusto dos Santos Filho, 76. Natural de Santo André. Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Geny Baldani, 75. Natural de Garça (SP). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 6. Vale dos Pinheirais.

Zeferino Antonio Tavares Filho, 70. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria dos Santos Silva, 60. Natural de Conconhinha (PR). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vanderlei Alves Lima, 58. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Reciclador. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ozana de Arruda Schurut, 56. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 6. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Juaci Vicente da Silva, 53. Natural de Ipanema (MG). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, sexta-feira, dia 7 de junho

Assumpta Bosso Esparsa, 94. Natural de Socorro (SP). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 7. Crematório Vila Alpina.

Helena Pereira Souza, 94. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Pensionista. Dia 7. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antonia Frota Fonseca Vidal, 81. Natural de Piracicaba (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 7. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Wilma Paschoal Dian, 81. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 7. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Luiz Carlos Almeida, 79. Natural de Assis (SP). Residia no bairro Silveira, em Santo André. Matemático. Dia 7. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Arcaria Prado Gomes, 79. Natural de Herculândia (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 7. Cemitério da Paulicéia.

Lourival Teixeira de Souza, 76. Natural de Martinópolis (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Autônomo. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria José da Silva, 72. Natural de Caruaru (PE). Residia no Jardim Adutora, em São Paulo (SP). Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Everardo Francisco do Nascimento, 64. Natural de Bocaina (PI). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Autônomo. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, sábado, dia 8 de junho

Helena Carnevali Petreca, 96. Natural de Muzambinho (MG). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Noboru Hashimoto, 96. Natural do Japão. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 8. Jardim da Coluna.

Engracia Puertas Arroyo, 94. Natural de Piracicaba (SP). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 8. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Hilda da Silva Lírio Tobias, 92. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benedicta Goulart Cruz, 87. Natural de São do Miriti (RJ). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Theophilo Pacífico, 81. Natural de João Ramalho (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Farmacêutico. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Walter Cordeiro dos Santos, 80. Natural de Uberaba (MG). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 8. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Valdiná Cambuy, 77. Natural de Vitória da Conquista (BA). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 8. Vale dos Pinheirais.

Alice Valdambrini Lopes, 76. Natural de Santo Antonio do Jardim (SP). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 8. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Amélia Cândida de Oliveira, 72. Natural de Sertanópolis (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.

Ismael Guirelli Filho, 71. Natural de Socorro (SP). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 8. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Francisco Ferreira, 64. Natural de Feira Nova (PE). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Carlos Pereira, 64. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Auxiliar de almoxarifado. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sueli Perineto Degracia, 60. Natural de Santo André. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dalton Maroelli, 58. Natural de Santo André. Residia na Vila Leopoldina, em Santo André. Dia 8. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Mauro Ítalo D’Elia, 57. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, domingo, dia 9 de junho

Judith Moucdcy Pousada, 93. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 9. Cemitério do Araçá.

Maria de Lourdes Rodrigues Silva, 85. Natural de Casa Nova (BA). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 9. Memorial Phoenix.



São Bernardo, quinta-feira, dia 6 de junho

Judith Domingas Merola Cirera, 88. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério de Vila Euclides.

Armosina de Oliveira Dantas Bof, 87. Natural de Jaguariúna (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Floriano Francine, 83. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 6. Crematório Vila Alpina.

José da Silva, 83. Natural de Avaré (SP). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Telma Maria Ferreira, 67. Natural de Rive (ES). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Ana Paula Gomes da Silva, 38. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Zanzalá, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério do Baeta.

Henrique Silva Melges, 28. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Samuel Santos Souza, 19. Natural de Pirapora (MG). Residia na Vila da Paz, em São Paulo (SP). Dia 6, em São Bernardo. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



São Bernardo, sexta-feira, dia 7 de junho

Pedro Oliveira dos Santos, 52. Natural de Ocara (CE). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.



São Caetano, quarta-feira, dia 5 de junho

Nair Polizelli Vechini, 91. Natural de Colina (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 5. Cemitério das Lágrimas.

Piedad Hernandes Garcia, 90. Natural de São Caetano. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Neide Nóbrega Berti, 87. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Santa Rita. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Angelo Franzim Neto, 80. Natural de São Pedro (SP). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 5. Memorial Phoenix.

Olga Dzyga Pinto, 71. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque Santo Antonio. Dia 5. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Rosaní Neiva Lopes, 50. Natural de Palmeiras (BA). Residia no bairro Bela Vista. Dia 5. Cemitério Municipal de Palmeiras (BA).



São Caetano, quinta-feira, dia 6 de junho

Lídia Oberschnik da Silva, 76. Natural de Cruz Machado (PR). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Lúcia Aparecida Furlan, 74. Natural de Mombuca (SP). Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 6, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Arlindo Lima, 72. Natural de Herculândia (SP). Residia na Vila Alpina. Dia 6. Cemitério das Lágrimas.

Rubens Vicente de Luca, 70. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, sexta-feira, dia 7 de junho

Nezia Cocenza Bianchini, 95. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 7, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Izaura Bolini Viteri, 89. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 7. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria do Carmo Ferreira Vajda, 72. Natural de Santo André. Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 7, em Santo André. Crematório Memorial de Santos (SP).



São Caetano, sábado, dia 8 de junho

Roseli Galmacci, 60. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Auxiliar de enfermagem. Dia 8, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.



Diadema, quinta-feira, dia 6 de junho

Marieta Servola dos Santos, 101. Natural de Virgolândia (MG). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 6. Vale da Paz.

Marlene da Silva Nascimento, 64. Natural de Santo André. Residia no Jardim São Judas, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal.



Diadema, sexta-feira, dia 7 de junho

Amélia Dias de Frias, 91. Natural de São Raimundo Nonato (PI). Residia no Jardim Elisa, em Diadema. Dia 7, em Santo André. Jardim da Colina.

Francisco José da Silva, 71. Natural de Sapé (PB). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 7. Vale da Paz.

Garcia Souza da Silva, 68. Natural de Pedra Branca (CE). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.

José Camilo da Silva, 62. Natural de Jaguaretama (CE). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.



Mauá

Emília Bergamini da Silva, 80. Natural de Martinópolis (SP). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 7, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Jamil Amin Boudaye, 60. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 6, em Santo André. Cemitério do Carmo, em São Paulo (SP).