Ao cantar Shallow, Lady Gaga manda recado polêmico após separação de Bradley Cooper

10/06/2019 | 12:11



Um discurso de Lady Gaga durante a atual turnê Enigma gerou polêmica entre o público, principalmente após a separação de Bradley Cooper e Irina Shayk. No último domingo, dia 9, Gaga decidiu deixar uma mensagem inspiradora aos seus fãs antes de começar a cantar Shallow, música que faz parte da trilha sonora do filme Nasce Uma Estrela, onde ela fez par romântico com Cooper. Ao final de tudo, a cantora soltou o seguinte:

- Sejam gentis ou vão se f***r.

Na internet, muita gente viu esse recado como uma indireta a todos que torcem para que Gaga e Cooper fiquem juntos, afinal, a química entre eles fez sucesso em diversas ocasiões; uma das vezes em que essa parceria gerou burburinhos, inclusive, foi na própria cerimônia do Oscar, onde os dois cantaram Shallow de forma bem íntima e emocionaram o público. Acontece que a fala foi retirada de todo um contexto, já que Gaga sempre faz discursos inspiradores e positivos em suas apresentações.

Os fãs da cantora, então, saíram em defesa da artista e vídeos completos da mensagem de Gaga começaram a ser publicados na web. No geral, ela conta como foi julgada no começo de sua carreira e como ninguém nunca acreditava em sua arte, mas que ela decidiu persistir porque todos eram muito vazios e superficiais.

Um internauta chegou a comentar o seguinte, ainda defendendo Gaga da polêmica com Bradley Cooper:

Eu estive lá, Bradley não foi mencionado, ela estava dando seu discurso de inspiração de sempre e ninguém na plateia enlouqueceu.

Complicado, né?