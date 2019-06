Gwyneth Paltrow revela que ela e o marido não moram juntos

10/06/2019 | 12:11



Gwyneth Paltrow revelou um detalhe sobre o seu relacionamento com Brad Falchuk: ambos não vivem juntos na mesma casa - pelo menos não todos os dias da semana! Segundo a própria atriz contou ao The Sunday Times, os dois só convivem no mesmo local por quatro dias, depois, Brad vai para a casa dele.

Sobre esse esquema, a beldade disse o seguinte, de acordo com a People:

- Todos os meus amigos casados dizem que a forma como nós vivemos parece ideal e que não deveríamos mudar nada, disse, acrescentando que um orientador dela informou que essa forma de convivência traz uma polaridade à relação.

Além disso, a loira abriu o jogo sobre Chris Martin, seu ex-marido, com quem mantém uma relação de amizade. Ele e Brad, inclusive, se dão super bem:

- Chris é família e ele e Brad são tipo, totalmente amigos.

A amizade entre o ex-casal é tão tranquila que Gwyneth mantém também uma relação com Dakota Johnson, a atual de Chris:

- Eu adoro ela. [Ela] é uma mulher fantástica.

Lembrando que Gwyneth e Brad oficializaram a união em setembro de 2018.