Após viralizar por receber apenas seus pais em show, cantor recebe incentivo de Tatá Werneck e se apresenta com Fernando e Sorocaba

10/06/2019 | 11:10



Após viralizar na web ao publicar em suas redes sociais um vídeo em que mostra que apenas seus pais estavam na platéia de seu show, o cantor Gabriel Smaniotto passou por um momento para lá de incrível ao lado dos sertanejos Fernando e Sorocaba! Ele, que já tinha sido convidado para se apresentar com Marília Mendonça, performou com a dupla na noite do último domingo, dia 9!

Fernando e Sorocaba se apresentaram na mesma feira de Foz do Iguaçu em que Gabriel cantou para os pais e decidiram convidar o menino para abrir o show deles no palco principal. Além disso, Smaniotto ainda participou da apresentação dos dois para cantar Atrasadinha, de Felipe Araújo e Ferrugem.

Muito obrigado. Que sonho. Vocês são a razão disso!, escreveu Gabriel no Stories do Instagram com um vídeo dele cantando para uma plateia lotada. Na rede social, ele já ganhou mais de 500 mil seguidores até o momento e até aparece nos registros de Maiara, namorada de Fernando Zor.

Na manhã desta segunda-feira, dia 10, Gabriel voltou ao Stories para falar sobre o ocorrido e agradecer o apoio de todo mundo.

- Acordei, mas acho que ainda estou sonhando, porque tudo que aconteceu ontem, em tão pouco tempo, é inexplicável, sério. Só Deus pra explicar tudo isso. Confesso que ainda estou um pouco em choque, não consegui dormir direito, não consegui comer direito, foi uma sensação muito diferente, mas muito boa ao mesmo tempo. Queria muito agradecer ao Fernando, ao Sorocaba e a toda produção pela oportunidade que eles me deram. O pessoal todo maravilhoso me tratou muito bem. Que força que foi isso, sério.

Tudo que aconteceu, é claro, repercutiu bastante e ele ainda contou com mensagens de alguns famosos.

Já passei por isso muitas vezes. Fica aqui minha divulgação do seu trabalho Gabriel, disse Tatá Werneck.

Já Felipe Araújo escreveu:

Gabriel!! Nunca desista dos seus sonhos! No começo enfrentamos muitas barreiras, mas nada vence o trabalho! Pra cima parceiro!!