Anitta fica chocada com o vazamento na web de trecho de música

10/06/2019 | 11:10



Anitta foi surpreendida no último domingo, dia 9, ao descobrir que mais um trecho da música Faz Gostoso, em parceria com Madonna, foi vazada na web! É claro que teve gente já imaginando que foi estratégia de marketing dela, porém, segundo o colunista Leo Dias, até a cantora ficou chocada, pois foram seus fãs os primeiros a publicar a canção que está com data de lançamento previsto para o dia 14.

Vale dizer que, em entrevista recente ao jornalista, Anitta revelou que precisou ensinar português para Madonna nos bastidores de Faz Gostoso.

- Eu tive que treiná-la. Ela está morando em Portugal, mas é diferente. Tive que estar lá no momento que ela gravava para dizer: Ó, essa palavra pronuncia assim ou assado. E era horrível. Ela me falava: Se eu fizer errado me corrige. E eu pensava: Como é que vou corrigir essa mulher?. Foi tenso, mas incrível, disse a brasileira.

Ela ainda contou que a ideia da participação surgiu de Madonna, que entrou em contato:

- Estava nos Estados Unidos na casa de uma amiga. Não achei que era trote só porque foi uma chamada de vídeo, mas, com certeza, fiquei no chão. Fingi tranquilidade, mas estava de verdade nervosíssima. Quando desligou eu me joguei no chão e gritei. Ela chegou até mim por conta de um amigo meu que é amigo dela e que eu conheci por meio da Marina Morena, que trabalha comigo. E, nessa pesquisa para escolher quem colocaria no álbum, falaram o meu nome.

Mas se você pensa que as novidades sobre os trabalhos de Anitta acabaram, se enganou! No mesmo dia, o produtor e compositor Che Pope deixou todo mundo curioso após postar um vídeo dentro de um estúdio de gravação e marcar na publicação a carioca com, ninguém mais, ninguém menos, que Christina Aguilera.

Na legenda, o produtor colocou Vamos para o Rio, e foi o suficiente para deixar os fãs das cantoras esperando pela parceria.